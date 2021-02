Viaggiare per castelli con la rete di oltre 10 mila manieri dell’Ente del Turismo Spagnolo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Preparare itinerari per quando si tornerà a viaggiare a pieno ritmo. L’Ente Spagnolo del Turismo promuove in Italia la Rete di Castelli e Palazzi della Spagna dove se ne trovano più 10 mila e in ottime condizioni. Questo club di prodotto si propone di riunire i più importanti castelli e palazzi della Spagna, sia dal punto di vista storico che archittettonico, in una rete che contribuisca alla valorizzazione del patrimonio, allo sviluppo economico e alla dinamizzazione del territorio in linea con la strategia del governo spagnolo di puntare ad un turismo responsabile e sostenibile. L’Associazione Castelli e Palazzi della Spagna, con il sostegno della Segreteria di Stato per il Turismo e l’Istituto del Turismo della Spagna (Turespaña), hanno contribuito a selezionare esperienze uniche come alloggiare in dimore storiche (alcuni appartengono alla rete dei Paradores come quello di Alcalá de Henares, Úbeda o Santiago), assistere a mostre ed natura (il Parador di Corias e il Parador di Santo Estevo inmersi nella natura) e degustare i piatti della tradizione. Attraverso la piattaforma tecnologica www.spainheritagenetwork.com il visitatore avrà la i modi per viaggiare nel tempo, scoprire le diverse culture che vi sono passate e conoscere luoghi straordinari. - (PRIMAPRESS)