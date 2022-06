Viaggiare nei Paesi Baschi seguendo il racconto di “Giulia” nei podcast di Turespana

(PRIMAPRESS) - MILANO - Viaggiare con il racconto orale di un buon amico o semplicemente di una sconosciuta viaggiatrice ma che sembra interpretare il sentiment più puro di un viaggio, quello espresso attraverso le emozioni. “Un aeroporto e un lungo abbraccio”. Comincia così il racconto nei Paesi Baschi di Giulia, la viaggiatrice che simboleggia tutti gli italiani che decidono di visitare la Spagna. Con un linguaggio immaginifico e denso di emozioni Giulia ci invita a viaggiare nella regione basca dove, guidata da Ainhoa, un’amica conosciuta durante un Erasmus, va alla scoperta “della sua gente accogliente, dei tanti paesaggi da vedere e dei diversi piatti tipici locali a km zero”. E’ la nuova storia del podcastpubblicato dall’Ente spagnolo del Turismo di Milano sul portale spain.info. Nel viaggio neiGiulia incontra persone che testimoniano le proprie esperienze con aneddoti e spiegazioni che regalano al podcast autenticità e la sensazione di vivere luoghi e situazioni in prima persona. Si parte da San Sebastián per un tour gastronomico tra pinchos e vino rosso alla playa de la Concha. Con un’auto elettrica Giulia e Ainhoa arrivano poi a Getaria per un pranzo sul lungomare a base di pesce alla griglia bevendo Txakoli, il vino locale. Dalla costa alla montagna verso Anboto, la vetta più alta della catena Urkiola, tra Durango e Vitoria-Gasteiz, tra descrizioni paradisiache dei luoghi, leggende locali e incontri con i pastori. La visita nei Paesi Baschi si conclude in una cantina nella Rioja Alavesa, dopo un viaggio tra i vigneti: è la Bodega Baigorri, cantina particolare perché il vino viene lavorato grazie alla gravità, sette piani sottoterra.E’ vincente la formula dei podcast per promuovere e visitare luoghi: lo dimostra anche il successo della prima serie di audio-racconti, sempre promossa dall’Ente spagnolo del Turismo di Milano, che ha visto protagonisti le destinazioni di Ibiza, El Hierro, Valencia, Andalusia, Galizia, Madrid, Estremadura e Castiglia e Leon. Tutte le puntate, che si rivelano come un unico lungo audiolibro ambientato in Spagna, sono disponibili sulnel portale spain.info ( spain.info/it/podcasts ) in italiano e per lo streaming su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker e Anchor per permettere agli utenti di seguire direttamente i profili ufficiali e di ricevere automaticamente gli aggiornamenti e le notifiche di pubblicazioni dei nuovi podcast. Parte, inoltre, una nuova collaborazione con la piattaforma Loquis, il “navigatore di storie” in sei lingue su monumenti e luoghi della cultura e del territorio, che ha condiviso il canale "El Viaje", presto arricchito da tre nuove storie della collezione di podcast. - (PRIMAPRESS)