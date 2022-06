Viaggiare in Italia: da oggi cade l’obbligo del green pass. Garavaglia (Turismo): “Si tornerà competitivi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da oggi 1° giugno addio al green pass per entrare in Italia. Il ministero della Salute nei giorni scorsi ha deciso di non prorogare la misura anti-Covid contenuta nell’ordinanza a firma Roberto Speranza e che scadeva il 31 maggio. «Una scelta quantomai positiva e opportuna – ha dichiarato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia – che mette gli operatori nazionali nelle condizioni di competere ad armi pari con i concorrenti europei, vista l’apertura della stagione estiva. L’eliminazione delle restrizioni offrirà nuovo e ulteriore stimolo ai turisti stranieri di venire a visitare l’Italia».

Inoltre, il prossimo 15 giugno scadrà l’obbligo di mascherina nei luoghi ancora soggetti alla regola, primi fra tutti i mezzi di trasporto, ma qui il governo Draghi stenta a concedere il via libera totale con le fonti delle ultime ore che parlano di un doppio binario sul fronte dei luoghi pubblici: quello di posti come cinema, teatri e sale da concerto, in cui si dovrebbe accedere senza mascherina, e quello dei trasporti come treni, bus, navi e aerei dove con buona probabilità resterà ancora l’obbligo di dispositivo anti Covid. - (PRIMAPRESS)