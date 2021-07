Viaggiare in Canada: dal 9 agosto potranno entrare solo i turisti USA con doppia vaccinazione

(PRIMAPRESS) - CANADA - Il Canada ha annunciato che dal 9 agosto potranno entrare nel Paese i cittadini Usa completamente vaccinati e dal 7 settembre quelli del resto del mondo. Il governo ha stabilito che il requisito di quarantena di 14 giorni sarà revocato a partire dal 9 agosto per i viaggiatori che attualmente risiedono negli Stati Uniti e hanno ricevuto un ciclo completo di un vaccino COVID-19 approvato per l'uso in Canada. I canadesi possono recarsi negli Usa con un test negativo. I bambini non vaccinati non dovrannop fare la quarantena. - (PRIMAPRESS)