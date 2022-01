Viaggi UE: eliminate le restrizioni geografiche, basterà il Green Pass. Sconsigliate le aree rosso scuro

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Raggiunto l'accordo tra i ministri Ue per aggiornare le condizioni di viaggio nella Ue: in linea generale, la raccomandazione è di non applicare ulteriori restrizioni a chi ha il Green pass e di allinearne la durata a 270 giorni, con l'accantonamento delle 'mappe di contagio' e il no a 'discriminazioni' sulla libera circolazione. Cautela per viaggi da e verso le aree rosso scuro; scoraggiarli se non essenziali e chiedere a chi arriva da lì e non ha Green pass, test negativo in in partenza e quarantena all'arrivo. - (PRIMAPRESS)