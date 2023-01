Viaggi gluten free: la Spagna lancia le destinazioni certificate per celiaci

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cresce la domanda di attenzione verso viaggiatori celiaci. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono circa 600 mila le persone in Italia affette da enteropatia infiammatoria, più comunemente chiamata celiachia. Un numero consistente che vale poco più dell'1% della popolazione e per questo non trascurabile.

Una grande fetta riguarda anche i viaggiatori e per questo Turespana, l'Ente del turismo spagnolo in Italia ha presentato, insieme ad un suo tour operator, "I viaggi certificati per celiaci". Una necessità nata da un'indagine che ha rivelato che circa l'80% dei viaggiatori celiaci solitamente si contamina con glutine durante un viaggio. La sperimentazione già avvenuta con il comune asturiano di Congas de Narcea: Cangas sin gluten ha dato i suoi frutti diventando la prima destinazione senza glutine. Ora tocca al resto della Spagna. - (PRIMAPRESS)