Viaggi: attori, chef e sportivi i protagonisti del tutorial "Talento a Bordo" di Turespana e Iberia per la sicurezza in aereo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Turespaña, l’Ente di promozione turistica spagnola, e la compagnia aerea Iberia hanno presentato una campagna che unisce la sicurezza a bordo degli aerei e la promozione del Paese come destinazione turistica ai circa 7 milioni di viaggiatori che ogni anno volano con Iberia tra l’Europa e l’America.

Il nuovo progetto di collaborazione tra l'Ente e la cmpagnia aerea che va sotto il titolo di “Talento a bordo” prevede un tutorial di sicurezza che verrà proiettato all’inizio di ogno volo. Ma la sorpresa per i viaggiatori sarà che i protagonisti del video sono attori, sportivi, artisti - testimonial e ambasciatori delle eccellenze del Paese, come lo chef Dabiz Muñoz e l’attrice Itziar Ituño, che ha interpretato Raquel Murillo nella popolare e fortuna serie tv “La casa de Papel”.

Il video sarà un eccellente mezzo di promozione turistica di luoghi iconici spagnoli come Toledo, Santiago de Compostela, Lanzarote, Barcellona, Granada, Mallorca, Valencia e Madrid. Nel video due steward con la nuova divisa disegnata da Teresa Helbig mostrano tutti i dispositivi di sicurezza a bordo dell’aereo, dalla cintura alle mascherine, coinvolgendo i vari testimonial mentre scorrono le immagini delle destinazioni turistiche a loro legate. Così si vedrà, per esempio, l’attrice Itziar Ituño che cammina per le strade di Madrid fino al Teatro Real, dove l’equipaggio le dà il benvenuto, o lo chef Dabiz Muñoz nella sua cucina dove viene spiegato l’uso della mascherina di sicurezza in caso di emergenza a bordo.

Il video, già presentato alla stampa, sarà trasmesso nelle reti social e a bordo dei 36 aerei della flotta che volano tra le 26 destinazioni di 17 Paesi diversi, in particolare tra Stati Uniti, Argentina, Colombia e Messico. Il 50 percento dei passeggeri di questi voli a lungo raggio fa scalo a Madrid da 50 diverse destinazioni europee. «Questa collaborazione con Iberia – spiega Miguel Sanz, direttore generale di Turespaña - ci permette di arrivare direttamente ai milioni di clienti della compagnia che arrivano con voli di lungo raggio e di mostrare loro che in Spagna si può godere non solo di spiagge e sole ma anche di un’eccezionale offerta culturale, gastronomica e di tempo libero. Il video riflette la diversità e la ricchezza del nostro territorio, dei suoi paesaggi naturali, delle sue vibranti città del nord e del sud, delle isole, della costa e dell’interno, soprattutto di tutti quei luoghi che ancora non si conoscono ma che offrono memorabili esperienze». - (PRIMAPRESS)