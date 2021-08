Vacanze in barca: il last second di Horca Myseria nelle Isole Ioniche con Green Pass

(PRIMAPRESS) - MILANO - Più che un last minute è addirittura un last second per decidere di imbarcarsi in una vacanza in Grecia sulla Rotta di Ulisse. La proposta da prendere al volo arriva dal charter nautico Horca Myseria. Si tratterà di navigare su uno yacht a vela Bavaria 46 Cruiser partendo dalla base nautica di Zante per raggiungere Corfù. Per salire a bordo occorre il Green Pass e poi via verso le isole di Atokos, Kastos, Kalams, Cefalonia, Itaca, Meganisi, Anti Paxos per poi chiudere la navigazione a Corfù. Una navigazione “one way” che ha inizio il 17 agosto e termina il 28. Dodici giorni tra le isole Ioniche meno affollate. Il costo è di 1.390 euro in cui è compreso il volo A/R da Zacinto e ritorno da Corfù. - (PRIMAPRESS)