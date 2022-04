Usa: un giudice della Florida decide lo stop di mascherine a bordo degli aerei

(PRIMAPRESS) - USA - Stop all'obbligo di mascherine a bordo di aerei e di altri mezzi di trasporto pubblico,nonché negli aeroporti e nelle stazioni. Lo ha deciso il giudice Kathryn Kimball Mizelle, che era stato nominato dalla presidenza Trump per il tribunale distrettuale di Tampa (Florida). L'ordinanza dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC),secondo il giudice travalica "l'autorità legale" di tale agenzia nazionale della sanità pubblica degli Usa. Le maggiori compagnie aeree hanno già recepito la sentenza e tolto l'obbligo dei dispositivi.

Cautela, invece, in Italia. È quella che prevale al ministero della Salute sulla proroga delle mascherine al chiuso. L’obbligo scade a fine aprile. La decisione sarà presa nelle prossime settimane in base all’evoluzione epidemiologica. Ma le parole del ministro Speranza sono nette. «Oggi le mascherine sono un presidio fondamentale, in questo momento raccomando di usarle quando ci sono rischi perché la circolazione virale è ancora molto alta». - (PRIMAPRESS)