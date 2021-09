Turismo sostenibile nel Mediterraneo: una parteneship tra Meet Network e Wwf Travel

(PRIMAPRESS) - ROMA - MEET Network, meglio conosciuto come l'organizzazione "calcolatore" dell'impatto dell'uomo sull'ecosistema dell'area mediterranea, ha stretto una partnership con WWF Travel, il tour operator del gruppo WWF specializzato in ecoturismo e viaggi di conservazione ambientale. WWF Travel includerà nella propria programmazione di viaggi le esperienze MEET, con un portafoglio diversificato di esperienze di ecoturismo e tour incentrati sulla salvaguardia dell’ambiente. Le destinazioni MEET-WWF Travel coprono sei paesi del Mediterraneo: Albania, Croazia, Grecia, Francia, Spagna, Libano e Tunisia. La formula è del turismo responsabile e sostenibile che si concentra sull'esplorazione di diverse Aree Protetta del Mediterraneo "ed è stata sviluppata - come tiene a sottolineare Carla Danelutti di Meet Network - con il forte coinvolgimento degli attori responsabili della conservazione, ma anche e soprattutto delle comunità locali che vivono all'interno e intorno al parco naturale. I pacchetti includono una moltitudine di escursioni naturalistiche ma anche etnografiche, regalando al viaggiatore esperienza di conoscenza profonda di un luogo". La partnership tra le due organizzazioni, ha l'obiettivo di proteggere la natura ma allo stesso tempo garantire che i benefici del turismo dei luoghi selezionati vadano direttamente a beneficio delle comunità locali. “I pacchetti realizzati nell'ambito del Progetto MEET rappresentano una straordinaria opportunità e risorsa per WWF Travel; siamo molto lieti di metterli a disposizione degli appassionati di viaggi di ecoturismo in Italia. Daremo loro la massima visibilità per supportare il progetto e portare turismo sostenibile nelle destinazioni prescelte dal Progetto MEET” – così Gianluca Mancini, WWF Travel Director alla presentazione dell'accordo di partnership. - (PRIMAPRESS)