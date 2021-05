Turismo: sono 9 milioni gli italiani che hanno scelto già una destinazione vacanza. In testa Puglia e Sardegna

(PRIMAPRESS) - ROMA - La voglia di riprendersi la possibilità di viaggiare si misura già con numeri significativi: quasi 9 milioni gli italiani che hanno già scelto quando e dove andranno in vacanza. Sono invece 16 milioni,tra chi ancora deve decidere e chi rinuncerà, quelli che mancano all'appello rispetto ai tempi pre-Covid. Emerge da un sondaggio svolto tra il 5 e il 7 maggio da Swg e Confturismo Confcommercio dopo il decreto riaperture e gli annunci di eliminazione delle quarantene e di adozione del pass Covid L'80% dei connazionali resterà in Italia privilegiando mete balneari, come Puglia e Sardegna, ma anche Toscana. - (PRIMAPRESS)