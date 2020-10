Turismo nautico: un focus di esperti nella rubrica Blu Sport di Sport Outdoor Tv in onda questa settimana

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo il recente Salone Internazionale della Nautica di Genova, la rubrica Blu Sport della multipiattaforma SportOutdoor TV in onda sul network Odeon e su Sportitalia, questa settimana dedica un intero speciale sul turismo nautico. Il settore aveva visto una grande crescita prima della pandemia sanitaria ma pur sempre con alcuni problemi legati alla mancata regolamentazione, con decreti attuativi, del charter nautico troppo a lungo trascurato e non monitorato come uno dei segmenti del turismo outdoor. Ai microfoni di Blu Sport, condotta da Floriano Omoboni, si confronteranno sul tema: gli ammiragli Pettorino, comandante generale delle Capitanerie e Carlone del dipartimento della Liguria; l’europarlamentare Fidanza e il presidente della Liguria Toti; Perocchio di Confindustria Nautica, Morelli di Federturismo, il broker assicurativo Tayar, Luciano Rigli di Astoi e Zunarelli docente di diritto marittimo all’Università di Bologna. - (PRIMAPRESS)