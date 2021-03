Turismo: mascherina anche in spiaggia con il nuovo decreto introdotto dalla Spagna

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - Il governo spagnolo ha adottato nuove misure per contrastare il Covid-19. In tutti gli spazi all'aperto, comprese spiagge e piscine, sarà obbligatoria la mascherina anche quando c'è abbastanza spazio per rispettare il distanziamento sociale. Sarà permesso togliere la mascherina soltanto per mangiare, bere e fumare. Le nove misure seguono le apprensioni per le feste pasquali mentre il paese teme la quarta ondata del virus. In Spagna ci sono stati 75mila decessi e oltre 3.2 milioni di casi. - (PRIMAPRESS)