Turismo, Mariott International entra nel segmento safari: apre un Lodge nella Riserva del Mara

(PRIMAPRESS) - USA - Marriott International, Inc. ha annunciato di aver firmato un accordo con Baraka Lodges LTD. per entrare nel segmento dei safari in Africa. Il JW Marriott Masai Mara Lodge sarà situato all'interno della Riserva Nazionale di Mara, una delle regioni africane più rinomate per la conservazione della fauna selvatica e la natura selvaggia. Offrendo ai viaggiatori più esigenti un ambiente senza precedenti, l'elegante rifugio si aspetta di accogliere gli ospiti nel 2023.

Affacciato sulle famose sponde del fiume Talek e ai margini della riserva, la posizione privilegiata del JW Marriott Masai Mara Lodge offrirà agli ospiti un campo sopraelevato da cui scoprire la Riserva Nazionale del Masai Mara, i suoi panorami mozzafiato, la ricca fauna selvatica e le pianure infinite . I progetti per il lodge di nuova costruzione prevedono 20 tende private, tra cui un padiglione presidenziale ricoperto di tela e due suite a baldacchino comunicanti, ideali per le famiglie, ciascuna con una terrazza privata con vista sul fiume. Gli spazi condivisi includeranno un ristorante, un lounge bar, un centro benessere e un'ampia terrazza all'aperto con bracieri che ospiterà in serata spettacoli di danza tradizionale Masai. Il paesaggio selvaggio offrirà agli ospiti l'opportunità di osservare i “Big Five” che ospita il Masai Mara: leoni, leopardi, bufali, rinoceronti ed elefanti. Tra giugno e settembre, la riserva ospita anche la grande migrazione annuale degli gnu, quando oltre 10 milioni di animali percorrono una distanza di 1.800 miglia dal Serengeti nella vicina Tanzania.



"Come marchio radicato nella consapevolezza, non possiamo pensare a un rifugio più perfetto per la mente, il corpo e l'anima della Riserva Nazionale di Masai Mara in Kenya", ha affermato Bruce Rohr, Vice President e Brand Leader, JW Marriott, Marriott International. “Il JW Marriott Masai Mara Lodge offrirà agli ospiti uno scenario lussuoso per creare ricordi irripetibili mentre si connettono con la natura e la fauna selvatica come mai prima d'ora. Siamo entusiasti che il marchio JW Marriott accoglierà i viaggiatori avventurosi, comprese le famiglie, in questa parte mozzafiato del mondo". - (PRIMAPRESS)