Turismo: le destinazioni "natura" di FIAB con Biciviaggi alla scoperta della Versilia e del Lago di Garda

(PRIMAPRESS) - ROMA - Come saranno le vacanze di questa prossima estate? Sarà possibile muoversi tra le regioni o le misure anti-Covid imporranno ancora restrizioni? A dirlo potranno essere solo i numeri del contagio. Un fatto è certo, le destinazioni saranno scelte in base alla loro offerta di attività all’aria aperta. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), diventata una delle maggiori realtà del cicloturismo, ha messo a punto una gamma di servizi per viaggiatori amanti della mobilità sostenibile con gli itinerari di Bicitalia che includono tracce GPS scaricabili gratuitamente e le strutture ricettive di Albergabici, una rete di alberghi e B&B pensati per chi si muove in bicicletta. Tra i servizi di nuova introduzione c’è il Biciviaggi, una sorta di “booking” per prenotare una destinazione anche con un accompagnatore esperto del territorio. E nello spirito di quanto sta accadendo oggi in tutti i settori del turismo con la politica delle cancellazioni senza penalità, anche FIAB ha adottato la stessa modalità. Per il 2021, dunque, non viene richiesto nessun acconto al momento della pre-iscrizione ed è previsto il totale rimborso del biciviaggio prenotato se la partenza dovesse essere annullata a causa di restrizioni alla mobilità dovute all’emergenza sanitaria, e non viene applicata alcuna penale in caso di annullamento per motivi medici certificabili grazie alla polizza annullamento compresa in tutti i Biciviaggi 2021. Durante il viaggio, inoltre, viene seguito un preciso protocollo per garantire la sicurezza sanitaria in ogni momento della ciclo-vacanza. Gli itinerari proposti privilegiano, quest’anno, l’Italia e le sue ricchezze con particolare attenzione rivolta alla Toscana con l’area della Versilia ma anche il Veneto e il Lago di Garda prenotabili su www.biciviaggi.it. Inoltre è possibile scaricare gratuitamente da Bicitalia.org oltre 15mila chilometri di ciclovie in Italia. - (PRIMAPRESS)