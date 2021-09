Turismo Israele, Goren Perry “Pronti a ripartire” e presenta al trade le nuove offerte active

(PRIMAPRESS) - ROMA - Israele si prepara per tornare ad accogliere l’outgoing proveniente dall’Italia “ma senza le restrizioni che hanno caratterizzato gli ultimi viaggi” fa notare Impronte, uno degli storici tour operator intervenuto alla serata organizzata dall’Ufficio Nazionale del Turismo Israeliano nella suggestiva terrazza sui tetti di Roma del Singer Palace Hotel di via degli Specchi a Roma. “Settembre - ha spiegato Kalanit Goren Perry, la delegata dell'Ufficio israeliano di Milano (nella foto)- sarà il mese del ritorno alla normalità e alla programmazione delle destinazioni. Israele in questi mesi di incertezze ha lavorato per offrire un ventaglio di opportunità oltre il tradizionale turismo religioso ed archeologico, puntando anche ad un’offerta active e Outdoor - ha auspicato Goren Perry illustrando la gamma di opportunità agli operatori e media del trade. - (PRIMAPRESS)