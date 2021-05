Turismo iberico, presentata dalla ministra Reyes Maroto la campagna "Ti meriti la Spagna"

(PRIMAPRESS) - MILANO - Con il payoff “Ti meriti la Spagna” è stata presentata ai media la campagna turistica 2021 messa a punto dalla penisola Iberica. La Ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, insieme al Direttore Generale dell’Istituto del Turismo della Spagna, Miguel Sanz, hanno presentato ai principali rappresentanti del settore turistico spagnolo e ai media spagnoli e internazionali la campagna su "sicurezza e qualità" come ha voluto sottolineare Maroto nel suo intervento ricordando che certificato digitale verde Ue e la massiccia campagna di vaccinazione consentiranno di creare il senso di sicurezza di viaggio all’estero. La campagna sviluppata dall’Istituto del Turismo della Spagna, ha voluto far leva sulla voglia di viaggiare in tranquillità fortemente percepita ha commentato il Direttore Generale Miguel Sanz. - (PRIMAPRESS)