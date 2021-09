Turismo: gli Usa riprendono a fare incoming. Da Novembre potranno entrare turisti vaccinati da UE e GB

(PRIMAPRESS) - USA - Da novembre i turisti da Ue e Gran Bretagna completamente vaccinati potranno entrare negli Stati Uniti. Lo fa sapere la Casa Bianca. A tutti gli stranieri in arrivo, sarà richiesta prova della vaccinazione prima dell'imbarco e un test Covid effettuato entro tre giorni dal volo. Non è prevista la quarantena. Ai cittadini americani non vaccinati sarà richiesto un test entro un giorno dalla partenza. E' stato anche chiesto alle compagnie aeree di raccogliere informazioni dei contatti per la tracciabilità. - (PRIMAPRESS)