Turismo giovani, incontro Orsomarso (Calabria) con il ministro Garavaglia: via ad un contest per i new target

(PRIMAPRESS) - MILANO - “Il 2022 è l’anno europeo dei giovani, nel corso dell’incontro avuto oggi con il Ministro del Turismo Garavaglia abbiamo discusso anche dell’idea di puntare sui millennials e su questo siamo in linea con lui. La Regione Calabria è pronta a mettere in campo una grande iniziativa per i giovani calabresi con un mega contest dedicato a loro per il mese di giugno”. Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo e Marketing della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, a margine dell’incontro avuto oggi con il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove è presente la Regione con “Calabria Straordinaria”. - (PRIMAPRESS)