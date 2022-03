Turismo estero in Italia: le nuove sfide dell'Adutei per la ripartenza della stagione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Gettarsi alle spalle gli anni difficili segnati dall'emergenza sanitaria e ripartire con lo spirito giusto per comunicare la voglia di viaggiare in lungo e in largo. E' con queste premesse che l'Associazione dei delegati ufficiali del turismo estero in Italia si prepara ad una nuova stagione. “Mai lo staff è stato così articolato e sinergico” ha dichiarato Aljoša Ota, presidente Adutei che, insieme al direttivo, ha formalizzato la nuova organizzazione dell'ufficio di comunicazione ADUTEI.

“Il nostro obiettivo è quello di creare una comunicazione finalizzata a posizionare Adutei come associazione di riferimento per il turismo estero, attraverso la ricerca di strade comunicative sempre più aggiornate, offrendo le opportunità ai media di raccontare in modo approfondito le 28 destinazioni rappresentate dall'associazione. “Desideriamo sempre di più rafforzare la nostra comunicazione - aggiunge Ota - e per questo realizzeremo due eventi dedicati alla stampa, uno a Roma e uno a Milano, stimolando una stretta relazione tra noi e gli organi di comunicazione, ma anche con le istituzioni legate al turismo, l’Enit e il Ministero del Turismo. Il direttivo è orgoglioso di questa scelta, in quanto siamo riusciti a coniugare perfettamente tradizione con innovazione, esperienza con novità. Un grande in bocca al lupo quindi alle nostre addette stampe: a chi entra per la prima volta in questa avventura e a chi rinnova il proprio impegno ” ha concluso Ota.

"Un sincero grazie infine a chi ha ricoperto questa carica negli ultimi anni e ha ora intrapreso un nuovo percorso di vita: un affettuoso saluto ad Ada Peljhan che dal primo gennaio ha terminato il suo impegno all’Ente Sloveno per il Turismo e, di conseguenza, anche all’Ufficio Stampa di Adutei".

Ecco la composizione del nuovo direttivo di ADUTEI: Aljoša Ota, Presidente Adutei, Direttore Ente Sloveno per il Turismo; Ester Tamasi, Visit Malta, Vicepresidente Adutei Roma, Direttore Italia Visit Malta; Neyda A. García Castillo, Vicepresidente Milano, Direttrice Ente Turismo Repubblica Dominica; Giovanni Sainaghi, Segreteria Generale Adutei, Director Italy, VISITFLANDERS – Ente del Turismo delle Fiandre; Oskar Hinteregger, Tesoriere Adutei, Direttore Austria Turismo. - (PRIMAPRESS)