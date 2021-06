Turismo: con la Festa dei Circondari (19-20 giugno)del Fai alla scoperta di luoghi sconosciuti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Esplorare, valorizzare e far conoscere tutto ciò che c'è intorno ai beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano che dedica due giorni di visite ai cosidetti “circondari”. Sono contesti spesso di straordinaria bellezza e di inestimabile valore culturale, ricchi di piccoli e grandi tesori del patrimonio italiano, talvolta poco noti o sconosciuti, e perciò vere e proprie scoperte, non solo per chi li visita da “turista”, ma anche per chi vi abita vicino. Un patrimonio materiale e immateriale in cui si intrecciano storia e natura – l’Ambiente secondo il FAI – e che riflette identità e tradizioni di cui essere sempre più consapevoli e fieri, perché sulla coscienza del valore dei luoghi si fonda la valorizzazione del territorio, motore dello sviluppo dell’Italia, culturale e anche economico. Tutto ciò merita di essere conosciuto e apprezzato, promosso e valorizzato, sempre di più e sempre meglio. Tutto ciò merita una festa: la Festa dei Circondari, sabato 19 e domenica 20 giugno 2021.I circondari di nove Beni del FAI, in otto regioni di Italia, dal Nord al Sud – il Castello di Masino a Caravino (TO), il Castello della Manta (CN), il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), il Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), i Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS), l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce e le Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) – saranno protagonisti di un programma ricco di proposte che si svolgeranno dentro e fuori dai Beni. Dentro ai Beni i territori si racconteranno attraverso incontri, narrazioni, laboratori, piccoli eventi musicali, mostre di prodotti locali, dall’artigianato all’enogastronomia, con degustazioni, aperitivi e cene. Ma la festa si estende soprattutto fuori dai Beni, lungo itinerari suggeriti (consultabili su www.festadeicircondari.it ), da percorrere da soli o accompagnati da guide, a piedi o in bicicletta, in macchina e perfino in barca, alla scoperta di borghi, chiese e palazzi, piccoli e curiosi musei, aree archeologiche e naturalistiche, botteghe, aziende agricole e perfino ristoranti, che partecipano tutti con generosità ed entusiasmo (a seguire la selezione delle proposte più interessanti durante la “Festa dei Circondari”). - (PRIMAPRESS)