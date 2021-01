Turismo benessere: pubblicata la nuova guida Luxury Spas 2021 di Condé Nast Johansens

(PRIMAPRESS) - MILANO - È uscita la nuova Guida Luxury Spas 2021 di Condé Nast Johansens per scoprire le migliori spa di lusso selezionate a livello globale come migliori luoghi in cui “fuggire”, vicini e lontani, per il relax e il viaggio di benessere post-isolamento tanto desiderati. Un giro intorno al mondo all’insegna del wellness tra ritiri esclusivi in posti al confine del mondo, lodge spa private e resort termali all-inclusive, sulla spiaggia, in campagna, tra le montagne e in città. Ognuno dei quali offre una vasta gamma di trattamenti per il benessere fisico e mentale: sessioni di yoga e meditazione, massaggi rilassanti per viso e corpo. Molti trattamenti e attività si coniugano inoltre con i poteri terapeutici di Madre Natura venendo effettuati in aree all’aperto. Anche per il 2021 l’Italia si distingue con ben 9 Spa, di cui 4 new entry d’eccellenza in location uniche e incantevoli: sulle Dolomiti ci sono Adler Lodge Alpe, Adler Lodge Ritten, Adler Spa Resort Balance, Adler Spa Resort Dolomiti mentre in Val d’Orcia in Toscana c’è l’Adler Spa Resort Thermae, il Lido Palace a Riva del Garda ed il Gardena Grodnerhof Hotel & Spa a Ortisei. - (PRIMAPRESS)