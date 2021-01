Turismo: Abu Dhabi completa il suo programma di sicurezza sanitaria "Go Safe" per tornare a viaggiare

(PRIMAPRESS) - ABU DHABI (EMIRATI ARABI) - Garantire gli standard di sicurezza in materia di turismo per tornare a viaggiare. Abu Dhabi completa il suo programma di certificazione “Go Safe” iniziato nei mesi scorsi dal Dipartimento Cultura e Turismo DCT Abu Dhabi, che prevede un protocollo e monitoraggio degli esercizi commerciali, turistici e di vendita al dettaglio dell’importante destinazione turistica degli emirati.

L’iniziativa ha riunito il Dipartimento dello Sviluppo Economico di Abu Dhabi (ADDED), il Dipartimento dei Comuni e dei Trasporti (DMT), Aldar Properties, Modon Properties (Modon), i parchi a tema e le attrazioni di Yas Island, nonché Etihad Airways in una partnership congiunta creata per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e supportare l'economia locale, garantendo a visitatori e residenti l’accesso a qualsiasi struttura in tutta sicurezza, grazie ai rigorosi protocolli in atto come ha spiegato il direttore esecutivo del DCT, Ali Hassan Al Shaiba. - (PRIMAPRESS)