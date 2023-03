Turespana con Valencia e Andalusia sarà partner della Milano-Sanremo di ciclismo per raccontare i suoi itinerari in bici

(PRIMAPRESS) - MILANO - Turespaña andrà di corsa ma 'pedalando'. L'occasione è una delle più classiche delle gare, la Milano-Sanremo e attraverso l’Ente Spagnolo del Turismo a Milano, in collaborazione con gli enti del turismo dell’ Andalusia e della Regione Valencia che saranno official partner della 114esima edizione della corsa partirà il 18 marzo da Abbiategrasso, alle porte di Milano, per concludersi al tradizionale traguardo di via Roma a Sanremo, dopo 294 km. E’ il modo migliore per far conoscere agli amanti delle due ruote le tante offerte cicloturistiche della Spagna. Alla partenza e all’arrivo della corsa ci saranno dei punti informativi che aiuteranno a far scoprire al pubblico presente tutti gli angoli delle principali destinazioni spagnole e, in particolare, quelle dell’Andalusia e della Regione Valencia.

La vicinanza ad una gara ciclistica per la regione di Valencia è quasi nturale perché il territorio valenciano punta nella sua offerta alle vacanze in bicicletta con oltre 100 km di sentieri con 119 “rutas” (percorsi segnalati, anche tematici), strutture e servizi per cicloturisti (dal noleggio alla riparazione delle bici) e, ovviamente, città pensate per chi si muove sulle due ruote. L’Andalusia è un paradiso per il cicloturismo, con spazi protetti e patrimoni naturali e con bellissimi percorsi di montagna come Transandalus, oltre 2mila km in un tracciato circolare, che passa dalla montagna alla campagna, dalla spiaggia al deserto in una giornata di pedalate. D’estate poi la Sierra Nevada si trasforma in un enorme Bike Park con oltre 30 km di sentieri segnalati. La Spagna è una destinazione leader per il cicloturismo grazie alla sua diversità geografica, al suo bel clima e alla presenza di percorsi e itinerari adatti a tutti. Le 53 riserve della Biosfera, i 16 Parchi Nazionali e tutti gli itinerari segnalati, come il Cammino di Santiago, fanno della Spagna un Paese bike-friendly, che offre alloggi dedicati a chi si muove su due ruote, presentisoprattutto sull’isola di Maiorca, alle Canarie e sui Pirenei, e servizi appositamente pensati per i ciclisti come la videosorveglianza delle biciclette, un’area per il lavaggio, menu speciali per sportivi e noleggio dei mezzi. Tantissimi sono i tragitti cicloturistici presenti sul territorio e tra i migliori ci sono le Vías Verdes, più di 3.200 km di antiche linee ferroviarie trasformate in itinerari con 120 percorsi disponibili e distanze diverse; i Caminos Naturales,più di 10.300 km di sentieri naturalistici tra canali, vie della transumanza e cammini; gli itinerari EuroVelo, in particolare il numero 8 che va da Cadice ad Atene, con un percorso lungo circa 5.400 km. Oltre a questi itinerari il Paese offre anche sentieri e vie rurali e tutti i sentieri del Cammino di Santiago che possono essere percorsi anche in bicicletta; tra questi spicca il Cammino del Cid che attraversa Castiglia e León, Castiglia-La Mancia, Aragona e Comunità Valenciana. C’è anche il Canale di Castiglia, un’antica via di navigazione fluviale, trasformato in uno degli itinerari più belli del territorio - (PRIMAPRESS)