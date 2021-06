Tour Operator: Ota Viaggi affida la direzione marketing ad Av Communication

Da sinistra a destra Domenico Aprea, Massimo Aprea, Mario Aprea e Antonio Vitiello.

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La ripresa del turismo post-pandemia si traduce anche in nuove opportunità per le agenzie di servizi che lavorano in questo settore, per i tour operator che tanto hanno patito questi 18 mesi di stop. Ed è legato proprio alla ripresa del settore anche il recente incarico affidato ad Av Communication, la società di Marketing e Comunicazione con quartier generale a Napoli, che vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore, di dirigere l'ufficio marketing e comunicazione nazionale di Ota Viaggi, il tour operator specializzato in Sardegna & Mare Italia. L’ufficializzazione dell'incarico per l’agenzia napoletana è arrivato nel corso del primo Educ-Work della stagione, che si è tenuto al Riva Marina Resort in Puglia. Il legame già forte tra le due aziende, che hanno collaborato già da diversi anni ad altri progetti, si è ufficialmente consolidato unendo le due realtà, e rendendole una vera e propria famiglia allargata. Per Antonio Vitiello (nella foto in basso), CEO di Av Communication (che è intervenuto sul palco dell’Educ - Work durante lo speech ufficiale, insieme a Leonardo Massa, Country Manager Italia di MSC Cruises, Nicola Bonacchi, Vice President Leisure Sales di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A., Massimiliano Vollero, Global Sales Director di Volotea, Domenico Aprea CEO di Ota Viaggi, Mario Aprea CFO di Ota Viaggi, Massimo Diana, Direttore Commerciale di Ota Viaggi, ndr) «la strategia giusta da attuare prevede un supporto costante nella digitalizzazione dei processi del Tour Operator, di Network e agenzie nei confronti del cliente finale». Antonio_Vitiello: «È un onore per tutta l’Av Communication – spiega Vitiello - essere stata scelta da Ota Viaggi, dopo oltre 30 anni, come prima agenzia esterna all'azienda a ricoprire un ruolo di rilievo. La fiducia, la stima reciproca, l’ottimo rapporto con la proprietà e con l’ufficio commerciale ci permetteranno di svolgere un lavoro eccellente». - (PRIMAPRESS)