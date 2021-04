Tropea (Calabria) riceve la nomination di "Borgo dei Borghi" di Rai 3

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' definita la "Perla del Tirreno" e da oggi anche "Borgo dei Borghi". Tropea, in Calabria, ha battuto le altre 13 città in gara nell' edizione di quest'anno del programma di Rai 3 che rileva i borghi meglio conservati e turisticamente attrattivi del nostro paese.. A votarla, una giuria qualificata e anche i telespettatori via social. La città del Vibonese a picco sul mare è arrivata prima, seguita sul podio da Baunei, nel Nuorese, e Geraci Siculo, nei monti palermitani delle Madonie. Una vittoria che porterà benefici in terminidi turismo alla cittadina ed in parte servirà a far dimenticare l'esclusione dalla rosa per la Capitale della cultura assegnata all'isola di Procida. - (PRIMAPRESS)