Trentino: le settimane bianche "Family Friendly" tra piste e i kindergarten delle scuole di sci

(PRIMAPRESS) - TRENTO - La neve c'è e la stagione "Bianca" già da settimane ha preso forma nelle valli e impianti di sci del Trentino. La regione punta sullo "snow friendly" con un programma di attività dedicate alle famiglie e ai bambini. Sono oltre 2400 i maestri di sci impegnati sulle varie piste e che rappresentano 46 scuole di eccellenza. Anche per i più piccoli che non sciano, sono aperti i Baby Park ed i Kindergarten organizzati per la maggior parte dalle stesse scuole di sci per creare un'atmosfera di tranquillità nei genitori. I programmi giornalieri prevedono i laboratori di gioco anche per imparare a fare uno strudel nel solco della più autentica tradizione trentina. Per le misure di sicurezza sanitarie si ricorda che i bambini sino a 6 anni sono esentati dal Green Pass. Il Trentino rientra in Zona Gialla, per cui è consentito muoversi senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento sia all’interno del Trentino che verso altre località italiane in zona bianca e gialla. Chiunque entri in Italia dall’estero, indipendentemente dalla provenienza, è tenuto a compilare un modulo di localizzazione digitale (EU Digital Passenger Locator Form). A seconda del paese da cui si arriva, invece, è necessario presentare una documentazione differente. Per info specifiche ti invitiamo a consultare le FAQ in fondo alla pagina, dove trovi tutti i dettagli. Dal 6 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 è previsto l’obbligo di Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass) per lo svolgimento di diverse attività. - (PRIMAPRESS)