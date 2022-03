Trasporti aerei: Volotea apre la destinazione Roma Fiumicino-Strasburgo a partire dal 27 maggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - La compagnia aerea low-cost Volotea ha annunciato un nuovo collegamento internazionale da Roma Fiumicino a Strasburgo. Il volo sarà disponibile dal 27 maggio. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà 2 frequenze settimanali (ogni lunedì e venerdì) e prevede un’offerta di oltre 20.000 posti in vendita. Con questo nuovo collegamento, salgono a 5 le destinazioni raggiungibili da Roma a bordo degli aeromobili del vettore. L’avvio della rotta riduce ulteriormente le distanze tra Roma e la Francia, verso la quale è già disponibile un collegamento per Nantes. Con Volotea, i passeggeri del Lazio potranno raggiungere il Nord-Est della Francia alla scoperta di Strasburgo, con i suoi canali, le sue case a graticcio e la sua frizzante atmosfera culturale. Allo stesso tempo, il volo rappresenta un’ottima opportunità per i cittadini francesi che vogliono organizzare una visita alla Città Eterna, per perdersi tra storia, chiese, musei e lasciarsi coinvolgere da un'offerta enogastronomica interessante. - (PRIMAPRESS)