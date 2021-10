Trasporti aerei Sardegna: la spagnola Volotea supera ITA nell’offerta per la continuità territoriale

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - È la compagnia aerea spagnola Volotea ad aver presentato la migliore offerta dei voli per la continuità territoriale in Sardegna. Più ridotte le percentuali di sconto offerte dalla nuova ITA agli uffici dell'assessorato regionale ai Trasporti per la nuova procedura di affidamento dopo il fallimento del bando a cui avevano partecipato le due stesse compagnie poi escluse per motivi differenti. Le offerte di Volotea sono più vantaggiose rispetto a quelle di Ita. Ecco nel dettaglio i ribassi fatti dalle de compagnie sulle rotte interessate. Alghero-Fiumicino, ITA -3% di ribasso e Volotea -23.1% Alghero-Linate, ITA -11% di ribasso e Volotea -23.1% Olbia-Fiumicino, ITA -15% di ribasso e Volotea -40.6% Olbia-Linate, ITA -21% di ribasso e Volotea -40.6% Cagliari-Fiumicino, ITA -12% di ribasso e Volotea -41.6 Cagliari-Linate, ITA -23% di ribasso e Volotea -41.6% L'assegnazione verrà fatta entro 24/48 ore. - (PRIMAPRESS)