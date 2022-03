Thailandia: gli itinerari sostenibili nel Parco Nazionale di Phu Kradueng intorno a Loei

(PRIMAPRESS) - THAILANDIA - Dal 1 marzo viaggiare in Thailandia sarà più facile per la semplificazione delle misure anti-Covid. Intanto gli arrivi sia in arereo che nave non avranno più bisogno di lunghe quarantene. Basterà attendere il risultato di un tampone all'interno di una struttura approvata. Tra le affascinati destinazioni che riserva la Thailandia, proponiamo il Nord-Est del paese nel Distretto del Mueang Loei. E' un territorio che gode tutto l’anno di un clima decisamente più fresco e meno umido di gran parte della Thailandia e per questo sono anche meno frequenti le torrenziali piogge che la caratterizzano in buona parte dell'anno.

Nei mesi più freddi (da novembre a febbraio) si concentra la presenza della maggior parte dei visitatori, quando la temperatura media diurna è di circa 15 gradi Celsius e quella notturna può scendere fino a zero gradi, offrendo una piacevole tregua dal caldo tropicale. Ma marzo ed aprile sono ancora mesi buoni per visitarla.

Immerso nella provincia nord-orientale di Loei, il Parco Nazionale di Phu Kradueng è di norma chiuso ai visitatori nella stagione delle piogge da giugno a settembre. Tuttavia quest’anno non è stato riaperto fino ad ottobre per consentire un migliore recupero ecologico. Un altro motivo è stato lo sforzo a livello nazionale per contenere la diffusione di COVID-19.

Il secondo più antico dei 147 parchi nazionali della Thailandia – dopo il Parco Nazionale di Khao Yai – il Parco Nazionale di Phu Kradueng è tra le principali attrazioni di Loei ed è noto per i suoi sentieri, numerose cascate e diversi punti panoramici da cui è possibile ammirare albe e tramonti pittoreschi. È diventato quasi un rito percorrere i sentieri della pineta fino all’ampio altopiano del parco. Sono presenti strutture per campeggio e bungalow e si consiglia di iniziare l’escursione in salita la mattina presto e rimanere al centro visitatori per la notte. Situato a 80 km a sud della città di Loei, il Parco Nazionale di Phu Kradueng offre molte opportunità per escursioni a piedi, in bicicletta, campeggio e altre attività orientate alla natura. Circa 50 km a ovest del capoluogo provinciale si trova invece il Parco Nazionale di Phu Ruea ove si trovano ancora più cascate, campeggi e cime montuose. La più alta di queste è la montagna Phu Ruea (1.365 metri s.l.m.) con viste sul Laos e sui fiumi Mekong e Hueang. Vicino al parco è dislocato il vigneto Chateau de Loei che si estende su circa 100 ettari ed è aperto ai visitatori. Il vino prodotto dal vigneto ha vinto premi nel 2004, 2005 e 2015. E ancora. Dieci Km a ovest dal Parco Nazionale di Phu Ruea, si trova il Parco Nazionale di Suan Sawan, dove ci sono sentieri e grotte da visitare. Nelle immediate vicinanze troverete un’altra delle famose attrazioni di Loei, il monte Phu Ho. Secondo l’attuale normativa, prima di visitare qualsiasi parco nazionale, i viaggiatori sono tenuti a registrarsi tramite l’app mobile QueQ. Loei, nel dicembre 2020, è diventata la nuova destinazione nella rete di rotte nazionali di Thai Smile Airways, con la compagnia aerea che ha lanciato un volo giornaliero che collega la provincia con l’aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok. - (PRIMAPRESS)