Stili di vita salutari: la Settimana del buon cibo a Mezzano di Primiero con "Germogliare"

(PRIMAPRESS) - MEZZANO DI PRIMIERO (TRENTO) - L’Italia appena uscita dal Global Health Summit di Roma ha tracciato una nuova strada per gli stili di vita che verranno. A fare da apripista di un nuovo modello di salute è l’appuntamento con la settimana di “Germogliare, semi per un nuovo modello di salute”, il festival del benessere che si terrà a Mezzano di Primiero fino al 26 giugno, e che dedica ai comportamenti alimentari e al buon cibo una parte rilevante. Si inizia martedì 25 maggio con una passeggiata nella natura nei dintorni di Mezzano in compagnia del custode forestale. Si potrà percorrere il nuovo sentiero dei “Pinedi”, un bellissimo percorso di media difficoltà (ritrovo ore 14.30 in piazza Brolo). Mentre Venerdì 28 maggio si potrà partecipare a una passeggiata nella natura con Katiuscia Mazzocco per imparare a sentire l’energia trasmessa dalla terra e dal bosco (ritrovo in piazza Brolo alle ore 16.00). In programma nel pomeriggio anche attività per bambini e ragazzi. Alle 20.30, al Centro civico, ci sarà la presentazione del corso di cucina con Luigi Montibeller, già cuoco di casa Raffael a Roncegno e con la collaborazione di Slow food Primiero.Sabato 29 maggio si parte da Piazza Brolo per andare a raccogliere le erbe nei prati insieme a Luigi Montibeller, che racconterà le curiosità e gli usi delle erbe nella cucina salutare. Si proseguirà con la preparazione di un menù vegetariano completo (costo 20 €). Sempre in piazza Brolo, alle 15.00, incontro con Dietmar Battisti, Giovanni De Grammatica e Michele Dallago, esperti di agricoltura biodinamica, che spiegheranno delle buone pratiche per coltivare la terra. Seguirà una breve passeggiata fra orti e prati. Alle 20.30 al Centro civico, in programma l’interessante incontro con la biologa nutrizionista Leslye Pario, Life coach, ideatrice del metodo C.AL.M.A. che racconterà come fare una spesa consapevole e creare la propria mappa della salute, con cenni alla dieta mediterranea. La settimana successiva sarà dedicata alla “salute nell’arte” rafforzando il concetto di benessere globale che passa anche dallo spirito. www.mezzanoromantica.it . - (PRIMAPRESS)