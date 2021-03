Sila: destinazione sport outdoor con il 3Vette Winter Challenge e il Gran Fondo delle Vette

(PRIMAPRESS) - COSENZA - Da destinazione natura a location per gli sport outdoor. Così il Parco della Sila apre la sua offerta di turismo active e presenta due appuntamenti sportivi: la Sila3Vette Winter Challenge”, che si terrà dal 5 al 7 marzo 2021. Una gara, quindi, che vedrà protagonisti non solo i partecipanti, ma soprattutto il territorio che sarà elemento imprescindibile e che, anche grazie a tale evento, entra in uno scenario europeo. 22 atleti, che vivranno in solitaria la Sila percorrendo 140 kilometri, e che grazie al supporto della tecnologia potremo seguire, visto che a causa dell’attuale situazione epidemiologica non ci potrà essere pubblico.

Lo start avrà luogo venerdì 5 marzo 2021 a Camigliatello Silano e la partenza sarà dedicata all’alpinista scomparso Cala Cimenti.

Altro appuntamento sempre nel mese di marzo è il “Gran Fondo delle Vette – International Ski Race”, che si terrà il 21 marzo. - (PRIMAPRESS)