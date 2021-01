Seychelles Tourism Board: cambio di guardia per il mercato italiano. Arrivano Di Gianvito e Pocetti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Seychelles Tourism Board sarà rappresentata sul mercato italiano dall’Agenzia ITA Strategy di Roma a partire dal 1° gennaio. L’agenzia subentra al direttore Monette Rose che, dopo 15 anni di grande impegno e professionalità per promuovere la destinazione, conclude la sua brillante carriera per andare in pensione. A lavorare a stretto contatto il Seychelles Tourism Board, saranno Danielle Di Gianvito (Mkt Representative) e Yasmine Pocetti (Senior Marketing Executive). - (PRIMAPRESS)