Seychelles: parte il censimento delle tartarughe giganti dell'isola di Frégate

(PRIMAPRESS) - MALÈ (SEYCHELLES) - A Frégate, l’isola delle Seychelles che ospita la seconda più grande popolazione di tartarughe giganti del mondo, dopo l’atollo di Aldabra (sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO), parte il nuovo censimento annuale per contare la popolazione di tartarughe giganti. Il team di lavoro impegnato nel censimento, ritiene che sia importante avvicinarsi il più possibile a determinare il numero effettivo della popolazione di Frégate. Dopo il censimento del 2021, la popolazione è stata stimata tra 2.000 e 2.500 tartarughe. Frégate è un’isola dell’Oceano Indiano che fa parte dell’arcipelago delle Seychelles, ultima “zattera” della biodiversità di un antico continente. Per questo, la natura e le specie animali che qui si trovano sono uniche al mondo. Come unica è l’accoglienza di lusso per questa isola privata, gestita da Fregate Island Private che comprende anche un porto d’attracco personale e un ristorante reception all’ingresso dell’isola. L’isola è da sempre impegnata nella conservazione delle specie endemiche e dal 1998 ospita il suo unico esclusivo resort: 16 lussuose ville in stile coloniale armoniosamente incastonate nella natura dove gli ospiti possono godere di spiagge mozzafiato, foreste incontaminate e servizi di eccellenza. Il resort è al momento chiuso per lavori di ristrutturazione e potrà presto riaccogliere gli ospiti per un’esperienza ancora più indimenticabile. L’isola di Fregate ospita molte specie rare ed esotiche dalla Wright’s Gardenia in via di estinzione. L’organizzazione ammette di avere un’attenzione costante alla sostenibilità, circa l’80% del cibo proviene dall'isola. Gli ospiti sono sempre invitati a partecipare ai progetti di conservazione; osservando tartarughe giganti in libertà e uccelli esotici, assistendo i piccoli di tartaruga e coltivando coralli marini. Anna Zora, vice responsabile della conservazione sull’isola, ha dichiarato quanto sia importante tenere traccia della popolazione, così come conoscere la salute delle tartarughe. “Chiunque con un po’ di formazione può unirsi al team di conservazione nel censimento, che coinvolge molti membri dello staff. Abbiamo anche coinvolto degli ospiti. Diamo un piccolo kit alle persone interessate e poi possono raccogliere i dati per noi”, ha detto Zora. - (PRIMAPRESS)