Scoprire la Spagna storica e nobile alloggiando nei Paradores con la campagna “Amantes del invierno”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sapete cosa sono i Paradores? Volendo tradurre il termine spagnolo, diremmo che sono locande, luoghi lungo itinerari non sempre battuti dal grande turismo. Ma in realtà la traduzione è una semplificazione perchè i Paradores in realtà sono castelli, monasteri, fortezze e palazzi signorili, ora strutture turistiche di lusso ricavate da edifici di valore storico e artistico, in posizioni scenografiche o luoghi di particolare importanza. La catena dei Paradores in Spagna conta quasi 100 strutture per 10mila posti letto in tutto il territorio nazionale; si trovano per lo più in zone rurali, in borghi medievali, lungo la costa o all’interno di parchi naturali.

Per quest’inverno la catena promuove camere al prezzo di 65, 75 o 95 euro a seconda della scelta, inclusi il letto supplementare gratuito per i minori di 12 anni, la colazione a un prezzo speciale (da 12,5 a 6,25 euro per i minori di 12 anni) e il 20% di sconto al ristorante. Le offerte valgono fino al 31 marzo(eccetto l’11 e il 12 febbraio) e le prenotazioni si possono effettuare dal 13 gennaio fino al 24 febbraio attraverso il sito web della catena (paradores.es), direttamente al Parador scelto, all’agenzia di viaggi o al Centro de Atención al Cliente de Paradores ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) ."Paradores” è anche la prima grande catena spagnola certificata con il marchio “Safe Tourism Certified” che dà le massime garanzie igienico-sanitarie. - (PRIMAPRESS)