San Pietro al Monte il trekking “mistico” a pochi passi da Milano sul monte Civate

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’atmosfera che si respira al monastero benedettino di San Pietro al Monte, a una cinquantina di chilometri da Milano e non molto distante da Lecco, è un pò una miniatura di uno dei mistici è più lunghi cammini della spiritualità. Fra boschi di castagno, si scopre uno degli esempi più splendidi dell’arte romanica in Lombardia. Luogo scelto da monaci benedettini sui pendii dei monti di Civate. Questa oasi di pace immersa nella natura e il silenzio a due passi da Milano, è una destinazione per una giornata di trekking. Da Milano si raggiunge Civate sulla superstrada 36, da qui, seguendo le indicazioni per il monastero, si percorrono le vie del paese, strette fra condomini e capannoni che si inerpicano fin sui pendii più ripidi. Quando però si scende dall’auto presso il rione Pozzo lo spazio riprende ad espandersi e il tempo rallenta, o forse si muove in senso opposto a quello solito…

La vista, infatti, torna a spaziare sull’intera pianura e, camminando fra le case della vecchia frazione, i muri si fanno spessi, sbrecciati, i segni del nuovo millennio e del ‘900 sempre più radi.

La conca prativa della Val dell’Oro non ha storia. Chi l’attraversa oggi guarda le stesse cose che probabilmente videro i primi monaci che salirono quassù e generazioni di contadini dopo di loro. Anche la mulattiera che s’imbocca al limitare del bosco è lenta.

Sale ripida e faticosa, lasciando tutto il tempo per riflettere sul lavoro paziente delle mani che l’anno costruita e aggiustata nei secoli passati.

Un sentiero con vista sulle Prealpi lombarde e i suoi laghi.

C’è poco più di un’ora d’orologio fra il parcheggio dell’auto e il pianoro dove sorge il monastero, eppure quando, dopo l’ultima svolta del sentiero, appare la piccola costruzione in pietra dell’oratorio di San Benedetto, si può per un attimo covare l’illusione che, salendo lungo i vecchi gradini, siano state intere epoche a volare all’indietro.

Poi compare la chiesa vera e propria, col suo ampio scalone d’accesso e il curioso portico semicircolare tutt’intorno, frutto di un ingegnoso adattamento regole architettoniche della pianura alle bizzarrie di terreni ben più accidentati.

Qui il contrasto fra la bellezza delle opere dell’uomo e quella della natura diventa quasi imbarazzante: lo sguardo è continuamente rimbalzato fra l’armonia delle antiche pietre e quella dei panorami d’intorno. Occorre rallentare ancora un po’, fermarsi sugli scaloni o nella penombra del portico, spiare fra le bifore, sentire il fresco della pietra sotto le mani.

Ecco l’itinerario con la partenza da Civitate.

Dal parcheggio dove si lascia l’auto e si segue la freccia che indica la direzione per il monastero di San Pietro. Salendo una breve gradinata si percorre il vicolo che conduce verso Via del Pozzo.

Giunti presso una cappelletta si prende a sinistra, seguendo sempre le indicazioni per il monastero.

Lasciando a sinistra Via Borgonuovo proseguiamo in salita fino all’incrocio con Via del Rii, che lasciamo alla nostra destra per proseguire diritto in leggera salita, su una stradina cementata che conduce alla frazione Pozzo, posta in bella posizione panoramica.

Si attraversa la frazione seguendo poi la strada che conduce verso destra e porta in piano al bivio nei pressi di una cabina Enel.

Qui gli evidenti segnavia indicano verso destra la direzione per San Pietro al Monte, il Rifugio Consiglieri e il Monte Cornizzolo. L’arrivo all’abbazia di San Pietro al Monte

Si prosegue per un tratto in piano attraverso i campi, su una bella mulattiera, fino a un bivio dove si prosegue dritti, seguendo le indicazioni per il sentiero nr 10 e, in leggera pendenza, si giunge alla Frazione Oro.

Poco prima dell’abitato si trova un incrocio dove occorre proseguire ancora dritti, seguendo le indicazioni per San Pietro. Da qui seguiamo la mulattiera con il fondo di sassi e cemento, che sale con pendenza gradualmente maggiore. Proseguiamo ignorando un paio di sentieri che si staccano dalla mulattiera e, dopo aver superato una casa e una teleferica, giungiamo a un bivio dove si prende a sinistra per un breve tratto in piano e poi cominciando a salire con pendenze anche ripide fino a una fontana. La mulattiera continua a salire nel bosco con diversi tornanti, conducendo finalmente al cartello che da il benvenuto a San Pietro. Passando sotto un arco con la scritta: Ora et Labora si viene accolti dall’oratorio di San Benedetto e poi dal magnifico edificio dell’abbazia di San Pietro. - (PRIMAPRESS)