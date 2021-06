Riparte la stagione balneare in Cilento nel segno del Mito con l'inaugurazione di un nuovo "lido" a Marina di Camerota

(PRIMAPRESS) - CAMEROTA, Salerno - Si chiama "Poseidon Beach" il nuovo stabilimento balneare che domani sabato 5 giugno aprirà i battenti sulla splendida spiaggia del Mingardo a Marina di Camerota, in Cilento. La nascita di un nuovo "lido" è anche simbolicamente il segno della vita che finalmente riprende quasi nella normalità dopo i tremendi mesi della pandemia. Il "Poseidon Beach" sorto quest'anno sulle ceneri di un altro stabilimento balneare fornirà i servizi per i clienti anche quelli più esigenti. La struttura appena finita di montare (nella foto) è davvero tra le più chic mai viste finora, di un'eleganza assoluta e sicuramente sarà tra le più richieste in questa stagione estiva che apre i battenti. Non solo bellezza, ma anche sostanza con una cucina tipicamente cilentana, che sicuramente saprà deliziare i palati più fini.- (PRIMAPRESS)