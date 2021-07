Respirare aria di Olimpiadi ma a Losanna nel cuore della sede dei "cinque anelli" con il Lausanne City Pass

(PRIMAPRESS) - LOSANNA (SVIZZERA) - Non sappiao cosa accadrà alle Olimpiadi di Tokyo per la crescente diffusione del virus anche nel Villaggio dedicato agli atleti ma per respirare, comunque, un po' d'aria di Giochi olimpici si potrà andare a Losanna nel cuore della sede dei "cinque anelli". Un pretesto per visitare la città affacciata sul lago di Ginevra con la formula introdotta quest'anno del Lausanne City Pass, valido da 1 a 3 giorni, apre agli ospiti le porte di alcune delle maggiori attrazioni della città e dei dintorni con un unico biglietto, a prezzi ridottii. Il pass valido 1 giorno (Chf 35) include le visite della Collection de l’Art Brut, del Museo Olimpico, del Museo Cantonale di Belle Arti ora nella nuova sede di Platerforme 10, e l’originale salita al Campanile della Cattedrale, oltre all’utilizzo per l’intera giornata dei mezzi urbani nell’area 11 e 12. La soluzione valida 2/3 giorni (Chf 39), oltre a quanto previsto dal City Pass di 1 giorno comprende le visite del Museo romano di Losanna – Vidy, del Museo Storico e della Fondation de l'Hermitage Oltre ad un goloso souvenir della cioccolateria Durig di Losanna. Il Pass 2 – 3 giorni prevede anche visite a tariffe ridotte dell’Acquarium Vivarium Acquatis e di altre attrazioni del cantone: il Castello di Chillon, le Miniere di sale di Bex ai piedi delle Alpi vodesi ;Glacier 3000, balconata da cui si dominano le Alpi vodesi e palestre di attività sportive in ogni mese dell’anno; il Chaplin's World by Grevin, museo allestito al Manoir de Ban dove Chaplin visse gli ultimi 25 anni di vita; e la Maison Cailler che invita a ripercorrere l’epopea del cioccolato svizzero. Il City Pass 2/3 giorni non include il trasporti urbani che sono però compresi dalla Lausanne Transport Card consegnata gratuitamente a chi pernotta in una struttura ricettiva della città. Indipendentemente dalla durata, Il Lausanne City Pass ti dà accesso alle mostre permanenti e temporanee dei musei. https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/offre/lausanne-city-pass/ - (PRIMAPRESS)