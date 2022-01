Regno Unito: dal 26 gennaio cessano i controlli d’ingresso anti-Covid per effetto del calo dei contagi

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Dal prossimo 26 gennaio il governo di Londra porrà fine a tutti i controlli legati al Covid,poiché i casi di contagio si stanno riducendo a grande velocità. Dal 7 gennaio, inoltre, i vaccinati possono entrare nel Paese solo con un test antigenico che deve essere fatto due giorni dopo l’arrivo. Fino a quel giorno era necessaria una PCR molto più costosa. La vita quotidiana nel Regno Unito oggi non è affatto diversa dalla vita prima della pandemia, nonostante l’alto numero di infezioni. Sebbene l’uso della mascherina sia obbligatorio in molti luoghi, praticamente nessuno ne controlla la conformità e c’è un’ampia tolleranza al riguardo. Il paese ha avuto circa 40.000 infezioni giornaliere fino a metà dicembre.Quindi, con la variante Omicron, le infezioni sono aumentate fino a raggiungere 230.000 al giorno all’inizio di gennaio, il record. Tuttavia, ciò non ha causato un aumento significativo dei ricoveri ospedalieri. Questo venerdì i contagi sono stati meno di centomila, in un processo di costante riduzione dei casi. Il governo e gli scienziati ritengono che la Gran Bretagna possa essere il primo grande Paese al mondo ad avviare un modello di convivenza con il virus che passerebbe dall’essere una pandemia a un’epidemia. - (PRIMAPRESS)