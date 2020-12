Regali sotto l'albero: un coupon per volare al di sopra dei 2 mila metri in mongolfiera con lo sfondo del Monte Bianco

(PRIMAPRESS) - AOSTA - Se la morsa del lockdown ormai ci costringerà a vacanze di Natale completamente diverse, non si può perdere, tuttavia, la voglia di programmare viaggi appena l’emergenza sanitaria ce lo permetterà. Regalare sotto l’albero un’esperienza che sa di avventura potrebbe far felice indomabili traveller che stanno scalpitando per tornare a muoversi in lungo e largo. Una proposta dal sapore “vintage” è quella dei voli in mongolfiera: Charbonnier Mongolfiere (mongolfiere.it) uno dei tour operator più interessanti del panorama dei palloni aerostatici, ha realizzato dei coupon regalo valevoli per 12 o 24 mesi al prezzo di 195 euro con cui si può volare per un’ora partendo dalle basi di Aosta e Masino. Lo spettacolo dello sfondo del Monte Bianco ed il silenzio del sorvolo con la Valle d’Aosta innevata è un’emozione unica vissuta con Igor e Diego Charbonnier, i due campioni italiani di volo aerostatico che hanno ereditato la tecnica e la passione di Nello Charbonnier che è stato uno dei primi trasvolatori e grande pioniere in Italia del volo lento. Ma che sarebbe questa esperienza senza una clip che testimonia la vostra impresa al di sopra dei 2mila metri? Nel “pacchetto regalo” può entrare anche questo. - (PRIMAPRESS)