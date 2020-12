Raccontare in un podcast la Spagna più intima da El Hierro all'Estremadura per ispirare nuovi viaggi

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Ente Spagnolo del Turismo lancia la sua prima campagna di contenuti podcast e lo fa per il mercato italiano. La collezione, denominata “El Viaje”, esplorerà diversi argomenti che avranno come oggetto principale ispirare al viaggio presentando la destinazione Spagna in un modo veramente innovativo, non solo per il contenuto proposto, ma anche per l’originalità e la freschezza del formato narrativo scelto. I podcast, infatti, saranno racconti emotivamente coinvolgenti che potranno vivere da soli ma anche uniti per creare un unico racconto, come un audiolibro di un’avventura appasionante interamente ambientata in Spagna. Il progetto intende rivolgersi a un target cosmopolita, rendendo interessante e rassicurante la possibilità di un viaggio in Spagna La prima serie vedrà come protagonisti le destinazioni spagnole di El Hierro, Ibiza, Valencia, Andalusia, Galizia, Estremadura e Castiglia Leon. Questa nuova strategia di contenuti podcast, che inizia con il lancio di una prima serie di 8 capitoli, saranno disponibili su un canale specifico sul portale spain.info in italiano e per lo streaming su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker e Anchor per permettere agli utenti di seguire direttamente i profili ufficiali per ricevere automaticamente gli aggiornamenti e le notifiche di pubblicazioni dei nuovi podcast. “Questo podcast è nuovo modo per noi di innovare la destinazione Spagna e di connetterci con i viaggiatori in un modo nuovo -spiega Isabel Garaña Corces, Console Aggiunto e Direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano-. Siamo entusiasti di offrire questi nuovi contenuti podcast per ispirare viaggi futuri per una varietà di turisti ovunque sia la loro prossima destinazione nel nostro Paese”. –continua Garaña- “Aspettiamo anche un buon effetto «buzz» per la modalità con la quale l’Ente Spagnolo del Turismo ha scelto di comunicare la sua destinazione”. - (PRIMAPRESS)