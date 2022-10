Ospitalità alberghiera: l'Arbatax Park Resort vince per la quarta volta il WTA 2022

(PRIMAPRESS) - MAIORCA - L'Arbatax Park Resort, sulla costa nuorese in Sardegna, conquista per la quarta volta il World Travel Awards 2022. La struttura si è classificata al primo posto dei riconoscimenti per qualità di "Europe’s Leading Eco Resort” e di “Italy’s Leading Eco Resort”.

La cerimonia di premiazione si è lo scorso primo ottobre sull’isola di Maiorca, durante il Grand Final Gala Ceremony all’Hilton Mallorca Galatzo.

Hanno ritirato gli importanti riconoscimenti Attilio Mazzella, CDO Arbatax Park Resort & SPA del Gruppo Mazzella e Joan Pla, CEO di Blau Hotels, la catena alberghiera spagnola che ha sede nell’isola delle Baleari e che per la stagione 2022 ha gestito il Cala Moresca e il Monte Turri, due delle sette strutture che fanno parte del complesso. - (PRIMAPRESS)