Ospitalità: a Milano torna a splendere lo storico Hotel Ariston con il suo dehor-salotto per l’aperitivo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Gli anni '50 sono stati in Italia gli anni del dopoguerra animato da una voglia di ripresa e di riscatto sociale. È così che in quegli anni si ricostruisce un'identità architettonica che deve superare il razionalismo di un'epoca appena finita e reinterpretarsi. È in questo conteso che a Milano sorge nel 1954 su progetto dell’architetto Giovanni Pellegrino, l’Hotel Ariston. L’hotel è affiancato da un edificio simile, opera dello stesso architetto, e insieme rappresentano le due torri romaniche delle vecchie mura di Milano. L’hotel viene acquistato nel 1979 da Francesco Vitrano Catania e da Girolamo Calandrino, entrambi siciliani: questa sarà la loro prima avventura da albergatori. Interamente ristrutturato nel 1991, secondo i principi della bioarchitettura, l’Hotel Ariston diventerà il primo albergo ecologico d’Europa. Nel 2005 ai soci fondatori subentrano le figlie. L’hotel ha continuato a porre al centro della propria filosofia il rispetto dell’ambiente, con attenzione alla mobilità urbana sostenibile con punti di ricarica per l'automotive. Dopo l'ultimo maquillage del 2020 con Vicenza Calandrino e Giovanni Bonaccorso, lo storico hotel è diventato uno degli ambienti-salotto della Milano del quartiere Cernobbio con il suo dehor della Milano "after six". - (PRIMAPRESS)