Oscar italiano del cicloturismo: è la Regione Emilia Romagna a conquistare il titolo davanti alle “Strade di Marca”

MATERA - La Regione Romagna conquista l'Italian Green Road Award 2022, l'Oscar Italiano del Cicloturismo, il riconoscimento che ogni anno viene conferito alle "green road" delle regioni che promuovono le due ruote con servizi mirati al turismo "lento". Il secondo premio è andato alla Regione Marche per Strade di Marca, mentre al terzo posto si è classificata la Regione Lombardia con la Ciclabile Valchiavenna. La giuria ha premiato anche la Provincia Autonoma di Trento con una menzione per la Green Road delle Dolomiti, mentre la menzione speciale di Legambiente è stata assegnata alla Regione Puglia per la Ciclovia dell'Ofanto. La proclamazione è avvenuta a Matera in Basilicata - regione vincitrice lo scorso anno della menzione speciale di Legambiente – dove si è svolto anche il Basilicata Bike Forum dedicato agli operatori turistici, che ha evidenziato come il turismo su due ruote sia un trend in continua crescita, spinto anche dall'e-bike che allarga la platea degli utenti. Secondo il Market Watch 2022 di Banca Ifis, presentato in occasione dell'Oscar, sono 8 milioni gli italiani interessati al cicloturismo, circa il 16% della popolazione maggiorenne, in un'Italia che è il primo produttore di biciclette in Europa con oltre 3 milioni di pezzi (+7% vs il 2020), l'11% dei quali sono e-bike (+25%).