Oscar del Cicloturismo: presentata alla Bit l’edizione 2023. Abodi: “La rete cicloturistica sarà al centro dell’agenda di governo”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Presentato alla Borsa del Turismo a Milano Fiera, l’ottava edizione dell’Oscar Italiano del Cicloturismo 2023, il premio che viene assegnato alle ciclovie ‘verdi’ delle Regioni e della loro promozione nei circuiti dell’accoglienza turistica. Fino al 14 maggio prossimo, le Regioni potranno candidare i propri tracciati per il riconoscimento 2023. Gli Oscar 2022 sono andati alla Regione Emilia Romagna per la per il Grand Tour della Valle del Savio; la Regione Marche per le Strade di Marca e la Regione Lombardia con la Ciclabile Valchiavenna. La Provincia Autonoma di Trento con la Green Road delle Dolomiti, invece, ha ricevuto la menzione speciale della giuria è la Regione Puglia, la menzione di Legambiente. Mentre a salire sul podio più alto per il 2023 è sempre l’Emilia Romagna con la Città di Cesena che ospiterà l’evento di consegna degli Oscar, il prossimo 2-4 giugno. I riconoscimenti sono stati presentati dalla presidente della giuria e ideatrice del premio, Ludovica Casellati che nel corso dell’evento nella Sala Arena della Bit si è collegata con il ministro dello Sport, Andrea Abodi. “Il turismo lento e il cicloturismo fa vivere le relazioni con una modalità di interdisciplinarità, tra diverse attività: turismo, cultura e benessere fisico. Un senso armonioso - ha detto ancora Abodi - che resta un obiettivo per il miglioramento della rete ciclabile, attraversando luoghi meravigliosi. Insieme ai colleghi di governo Santanchè e Salvini ci impegneremo perché le infrastrutture delle ciclabili sia sempre di più al centro dell’agenda di governo. Una rete sempre più diffusa e conosciuta e rivolgo i miei complimenti all’Oscar del Cicloturismo che rappresenta uno sprone per gli enti territoriali”. - (PRIMAPRESS)