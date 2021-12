Omicron costringe Lufthansa a cancellare 33 mila voli. Spohr (AD): "Ridotte le prenotazioni fino a febbraio"

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Omicron costringe Lufthansa a prevedere di cancellare 33.000 voli quest’inverno, cioè il 10% del totale dei voli in programma durante la winter season. I numeri sono quelli indicati dal ceo del gruppo, Carsten Spohr, in una recente intervista al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. “Abbiamo osservato una forte riduzione delle prenotazioni tra metà gennaio e febbraio “ragion per cui dobbiamo cancellare 33 mila voli, ossia circa il 10% di tutti i voli in programma in inverno”. La decisione è stata presa in considerazione, soprattutto, dell’assenza di passeggeri tedeschi, austriaci, svizzeri e belgi, che sono stati colpiti in modo particolare da questa nuova ondata della pandemia. Spohr ha inoltre sottolineato che la compagnia avrebbe cancellato ancora più voli se non ci fossero le regole dell’Ue sull’utilizzo degli slot. “Dovremo operare 18.000 voli non necessari per mantenere i nostri diritti di decollo e atterraggio“, ha precisato Spohr il ceo. - (PRIMAPRESS)