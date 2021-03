Norvegia, entro la fine dell'anno si potrà volare con la nuova Norse Atlantic Airways

(PRIMAPRESS) - OSLO (NORVEGIA) - Il paese Scandinavo avrà una nuova compagnia aerea: la Norse Atlantic Airways, una low cost a lungo raggio. Il debutto è programmato entro il prossimo 31 dicembre. Si tratta della nuova sfida dell’ex fondatore e ceo di Norwegian Air Bjørn Kjos che, a quanto pare, continua a credere nel modello lungo raggio low cost e attacca gli spazi vuoti lasciati sul mercato nordatlantico a causa della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 ai danni del trasporto aereo. La nuova compagnia a basso costo – Kjos detiene una partecipazione pari al 15%, mentre la maggioranza è nelle mani di Bjørn Tore Larsen, cofounder di Osm Aviation – ha come obiettivo quello di collegare il Nordamerica con l’Europa: secondo quanto appreso dalla stampa norvegse, infatti, Norse Atlantic Airways dovrebbe avviare le operazioni da aeroporti come New York, Los Angeles e Miami verso città europee tra cui Londra, Parigi e Oslo. Nei piani del vettore, inoltre, che avrà in flotta dei Boeing B787, rientra anche una futura espansione verso l’Asia. «Il travel internazionale è stato colpito gravemente dall’emergenza sanitaria – dichiara Bjørn Tore Larsen – Quando il piano globale di vaccinazione sarà completato saremo di fronte a una nuova era, anche per il lungo raggio low cost. E Norse Atlantic Airways ci sarà». - (PRIMAPRESS)