Nel weekend primo arrivo del volo Covid Tested di Delta Airlines da Atlanta a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva questo weekend a Fiumicino il primo volo Delta covid-tested e senza quarantena in partenza da Atlanta la capitale dello stato americano della Georgia. Delta Air Lines inizierà ad operare i suoi voli senza obbligo di quarantena da Atlanta per Roma domani, sabato 19 dicembre. I voli, con frequenza tre volte a settimana, permetteranno ai passeggeri che viaggiano esclusivamente per motivi essenziali di evitare la quarantena fiduciaria di 14 giorni prevista all’arrivo in Italia, previo espletamento dei protocolli di screening prima e dopo il volo. - (PRIMAPRESS)