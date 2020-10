Navigazione d’autunno sullo svizzero lago Lemano a bordo di un battello a ruota come sul Mississipi

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Sul Lemano come sul Mississipi - Anche il lago, sotto al cielo nitido d’autunno, ritrova tutta le sue trasparenze. Molte le crociere tematiche, gli appuntamenti gastronomici e le degustazioni che offrono l’occasione per ammirare il paesaggio dal ponte degli eleganti battelli della Compagnie Générale de Navigation (CGN), in partenza da Ouchy. Fondata nel 1873 e fra le più antiche società di navigazione tuttora in attività, vanta ancora eleganti battelli Belle Epoque che evocano film e libri ambientati lungo il Mississipi. Come il Simplon, una delle glorie della flotta, che quest’anno festeggia 100 anni di attività. Entro il 2022 la Compagnia disporrà di due nuovi battelli a tecnologia ibrida per la riduzione dell’inquinamento.www.cgn.ch - (PRIMAPRESS)