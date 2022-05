Moulin Rouge, dormire a Parigi nel luogo simbolo della Belle Époque

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il Moulin Rouge, il simbolo del varietà della Belle Époque parigina si trasforma con Airbnb in una peti hotel per trascorre una notte nel più trasgressivo e seducente locale della Ville Lumiere. L'interno del mulino a vento è stato allestito in armonia con lo spirito della Belle Époque, dando gli ospiti l'opportunità di fare un viaggio indietro nel tempo fino ai primi giorni del cabaret. Per un solo euro, lo farannoavere la possibilità di scoprire il Moulin Rouge in tutto il suo splendore. Gli ospiti inizieranno il loro soggiorno con un eccezionale tour dietro le quinte seguito da un incontro con il ballerino prima di godersi una sontuoso cena nelle migliori tradizioni della gastronomia francese. Dopo aver preso i loro posti gli ospiti rimarranno stupiti dalla magica stravaganza Féerie come preludio per trascorrere una notte memorabile nel leggendario mulino a vento. Per celebrare questa occasione speciale, sarà Claudine Van Den Bergh, prima ballerina al Moulin Rouge il tuo host Airbnb. “Lo spettacolo al Moulin Rouge immerge gli spettatori nel glamour e nella grandiosità della musica francese tradizione della sala, facendo loro dimenticare la vita di tutti i giorni”, esordisce Claudine Van Den Bergh. «E l'idea la fuga da tutto ciò continua quando sei circondato dall'arredamento interno del famoso mulino a vento, ispirato alla Belle Époque, che riporterà gli ospiti indietro nel tempo agli inizi di questo senza tempo cabaret". Tre coppie godranno del privilegio di soggiornare in questa camera da letto che svelerà le sue glorie per tre pernottamenti il ​​13, 20 e 27 giugno 2022.

Il Moulin Rouge, nel cuore del quartiere di Montmartre, viene festeggiato soprattutto come la culla dei francesi e del cancan, una danza ricca di fascino ritmico e popolare che immerge gli spettatori nella Belle Époque. Airbnb ha collaborato con Jean-Claude Yon, storico francese specializzato nel 19° secolo, per intraprendere un'autentica ristrutturazione dell'antico mulino, ricreandone i dettagli decorativi e stilistici celebre periodo della storia.